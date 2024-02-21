Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dayısının cenaze törenine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vefat eden dayısı Ahmet Arslan'ın Konya'daki cenaze törenine katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vefat eden dayısı Ahmet Arslan'ın Konya'daki cenaze törenine katıldı.
Alanya'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Arslan'ın cenazesi, Konya'ya getirildi.
Davutoğlu'nun katıldığı cenaze namazı, Hadim ilçesindeki Beyreli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı.
Namaz sonrasında Arslan'ın tabutuna omuz veren Davutoğlu, taziyeleri kabul etti.
Arslan'ın cenazesi, Beyreli Çambucağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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