Seydişehir'de tiyatro oyunu sahnelendi

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, "Gönlümüz ve dualarımız Gazze'de zulüm gören kardeşlerimizle birlikte. Allah yardımcıları olsun."ifadesini kullandı.

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