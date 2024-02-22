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        Yunak'ta spor salonu açıldı

        Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçede yapımı tamamlanan spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:58
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        Yunak'ta spor salonu açıldı
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        Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçede yapımı tamamlanan spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.

        Pelvan ile ilçe protokolü tarafından kurdele kesimi yapılarak açılışı gerçekleştirilen spor salonuna çocuklar ve aileleri ilgi gösteriyor.

        Açılışa, Pelvan'ın yanı sıra, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Erşan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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