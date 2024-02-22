Bakan Kacır: Türkiye'yi kendi savaş uçağını yapabilen bir ülke konumuna taşıdık SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Silahlı kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı Türkiye'yi, 22 yılda kendi insansız hava araçlarını, artık evet dünkü uçuştan sonra gururla söylüyoruz ki, savaş uçağını, uçak gemisini, uydularını yerli ve milli imkanlarla üretebilen ve geliştirebilen bir ülke konumuna taşıdık" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya İli 2024 yılı projeleri protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "22 yıldır büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru emin adımlarla yürürken araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizi küresel üretim ve inovasyon üssü haline getirdik. Hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nı 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile taçlandırarak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi yaklaşımımızdan taviz vermeden milletimizin refahını yükseltme, devletimizi güçlendirme mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. 'ASKERİ İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA LİDERİZ' Türkiye'nin milli imkanlarla kendi savaş uçağını yapabildiği bir konuma geldiğini ifade eden Bakan Kacır, "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Silahlı kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı Türkiye'yi, 22 yılda kendi insansız hava araçlarını, artık evet dünkü uçuştan sonra gururla söylüyoruz ki, savaş uçağını, uçak gemisini, uydularını yerli ve milli imkanlarla üretebilen ve geliştirebilen bir ülke konumuna taşıdık" diye konuştu. 'YEŞİL DÖNÜŞÜMDE SEKTÖREL YOL HARİTALARI OLUŞTURDUK' İmza töreninin ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın açılış törenine de katılan Bakanı Kacır, yenilenebilir enerji yatırımlarında yeşil dönüşüm altyapısının güçlendirecek adımlar attıklarını belirterek, ''İklim değişikliğine adaptasyon ve uyuma hizmet eden Ar-Ge çalışmalarını planlamak ve koordine etmek üzere, TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nü kurduk. Sanayi bölgelerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak 'Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni hayata geçirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın desteğiyle hazırlamış olduğumuz, çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritalarımızda, bu dört öncelikli sektöre yönelik, alternatif teknolojiler, öngörülen emisyon azaltımları, yatırım ihtiyaçları ve politikaları değerlendirdik. Sektörlerin yeşil dönüşümünde rehber niteliğinde olan 'Sektörel Yol Haritaları' oluşturduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:25 facebook

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