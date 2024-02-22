Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da sanayicilerle buluştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde hem organize sanayi bölgelerinin kaynaklarını hem Bakanlığın kaynaklarını hem yatırım teşvikleriyle sektöre sundukları, özellikle büyük ölçekli firmalara sunulan kaynakları Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da sanayicilerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde hem organize sanayi bölgelerinin kaynaklarını hem Bakanlığın kaynaklarını hem yatırım teşvikleriyle sektöre sundukları, özellikle büyük ölçekli firmalara sunulan kaynakları Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Kacır, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'de ilk kez sanayi alanları master planı hazırlandığını, halihazırda Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,36'sının planlı sanayi alanlarına ayrıldığını söyledi.

        İnsan kaynağının önemine işaret eden Kacır, "Çok boyutlu bir mesele olduğunun zannediyorum hepimiz farkındayız. Yani bir yandan bir kültürel dönüşüm boyutu var bu işin. Bir yandan da eğitim sistemimizle ilgili yönleri, yanları var. Şunu savunuyoruz Bakanlık olarak, mesleki eğitime özel sektörün öncülük etmesi lazım. Müfredatından tüm eğitim uygulamalarına kadar özel sektörün himayesinde mesleki eğitim çalışmalarının gerçekleşiyor olması lazım." diye konuştu.

        Kacır, organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının önemli kaynaklar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Daha iyi bir düzeye çıkarmak için daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimizin kaynaklarını hem Bakanlığımızın kaynaklarını hem yatırım teşvikleriyle sektöre sunduğumuz, özellikle büyük ölçekli firmalara sunduğumuz kaynakları Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yapmazsak bugün yaşadığımız sorunlar, önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hızlı sonuç alacağız."

        Özel sektör dokunuşu olan bazı alanlarda mesleki eğitimde çok hızlı neticeler aldıklarını dile getiren Kacır, geçen yıl Türkiye'de bir ilk yaşandığını, bazı meslek liselerinin tam puanla öğrenci aldıklarını ifade etti.

        - "Devlet-özel sektör el ele vereceğiz"

        Bakan Kacır, savunma sanayisinin Türkiye'nin gözde sektörlerinden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

        "Fakat savunma sanayinin geldiği bu konuma rağmen savunma sanayinden çok daha büyük sektörlerimiz var bizim. Üretim düzeyleriyle, ihracat düzeyleriyle, otomotiv sektörümüz, kimya sektörümüz, tekstil sektörümüz, makine sektörümüz, gıda sektörümüz halen ölçek itibarıyla savunma sanayinden çok daha büyük sektörler. Bu sektörlerde de çok fazla büyük oyuncu var. Bu oyuncuları biz devlet eliyle her daim destekliye geldik. O vakit önümüzdeki dönemde devlet- özel sektör el ele vereceğiz. Bu mesleki eğitim meselesini bir sorun olmaktan çıkaracak adımları hızla atıyor olacağız. Elbette kadın istihdamı önümüzdeki dönemde yine çokça destekleyeceğimiz ve Türkiye'nin üretim alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sunacak bir diğer önemli alan olacak."

        Bütün bu çalışmalarda özel sektörle birlikte hareket edeceklerini belirten Kacır, "Özel sektöre kulak veririz. Özel sektörle, sanayicimizle, yatırımcımızla risk alan müteşebbisimizle yan yana otururuz, el ele veririz, planlarımızı birlikte yaparız. Hep beraber bu planları hayata geçirmek için gayret gösteririz. Bundan sonra da bu yaklaşımımızı bizden görmeye devam edeceksiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da üniversitelilerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da üniversitelilerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da AKİTEK açılışında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da AKİTEK açılışında konuştu:
        Konya'da yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin 838 lira idari para cezası uy...
        Konya'da yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin 838 lira idari para cezası uy...
        Konya'da çantasında 800 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Konya'da çantasında 800 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da fabrika açılışında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da fabrika açılışında konuştu:
        Bakan Kacır: Türkiye'yi kendi savaş uçağını yapabilen bir ülke konumuna taş...
        Bakan Kacır: Türkiye'yi kendi savaş uçağını yapabilen bir ülke konumuna taş...