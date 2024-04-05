Konya'da atık toplama yerinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Karatay İlçesi'nde bir sanayi sitesinde bulunan atık toplama yerinde yangın çıktı.
Konya’nın Karatay İlçesi’nde bir sanayi sitesinde bulunan atık toplama yerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu atık toplama yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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