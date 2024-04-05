Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay mazbatasını aldı

AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Uğur İbrahim Altay mazbatasını aldı.

Altay'a mazbatası, Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Konya İl Seçim Kurulu Başkanı Salih Zeki Bilgin tarafından verildi.

Programın ardından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçim döneminde çok yoğun çalıştıklarını anlattı.

Bu süreçte kendilerine sevgi ve muhabbet gösteren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür eden Altay, "Emanetlerine sahip çıkacağımızı bilsinler. Ayrıca seçim süreci boyunca bizimle birlikte ter döken İl Başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak, görevimize resmi olarak başlamış olduk. 'Konya modeli belediyecilik' anlayışımızla 31 ilçe belediye başkanımızla birlikte şehrimizin tüm coğrafyasına hizmet edeceğiz. Konya, Selçuklu'nun darülmülkü, Hazreti Mevlana'nın şehri ve belediyeciliğin en önde olduğu şehirlerinden birisi. Önümüzdeki 5 yılda da aynı azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın problemlerini çözecek, Konya'nın vizyon projelerini takip etmeye devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."