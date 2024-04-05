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        Depremde yaşamını yitiren Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

        MELİKE KESKİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Demirkol Tanrıverdi'nin kütüphane kurma hayalini meslektaşları gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:06
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        Depremde yaşamını yitiren Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi
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        MELİKE KESKİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Demirkol Tanrıverdi'nin kütüphane kurma hayalini meslektaşları gerçeğe dönüştürdü.

        Gönüllü öğretmenler arasında yer aldığı Endülüs Okuma Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı ve kültürünün geliştirmesine gönül veren 34 yaşındaki Tanrıverdi, yaşamının son birkaç ayını kütüphane kurma projesi üzerinde çalışarak geçirdi.

        Tanrıverdi'nin bu hayali, 6 şubat depreminde Kahramanmaraş'ta 2 çocuğu ve eşiyle enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesiyle yarım kaldı.

        Endülüs Okuma Projesinin gönüllü öğretmenleri, Esra öğretmenin hayalini ve projesini tamamlayarak adını yaşatmak için aralarında topladıkları parayla pilot okul seçtikleri Konya'nın Ilgın ilçesindeki Ilgın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane kurdu.

        Esra öğretmenin adının verildiği kütüphaneyi ziyaret eden ağabey Harun Demirkol ve yeğenleri, gözyaşlarına hakim olmadı.

        - "Şuraya gelip kitap okuyan her bir öğrenciyi, eminim hissedecektir"

        Harun Demirkol, AA muhabirine, depremde kaybettiği yakınlarının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Kardeşinin çocuklar okusun düşüncesiyle kendisiyle paylaştığı kütüphane kurma hayali için çok heyecanlı olduğunu aktaran Demirkol, "Hatta ben de çalıştığım kurum yetkilileriyle görüştüm, kütüphane için kitap desteği sağlayacaklarını söylediler. Yani depreme kadar proje ilerliyordu." dedi.

        Demirkol, Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar'ın depremden sonra kendisine ulaştığını belirterek, "Kız kardeşimin yapmak istediği, hayalindeki proje yarım kalmıştı. Sağ olsunlar, bu projeyi tamamlamış olduk. Çok iyi bir öğretmen ve anneydi. Hayat dolu, cıvıl cıvıl bir insandı. Şuraya gelip kitap okuyan her bir öğrenciyi, eminim hissedecektir. Böyle güzel, şirin bir kütüphane kuruldu. Çok duygulandık ve diyecek söz bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Hocamızın yarım kalan hayalini arkadaşları olarak gerçekleştirmiş olduk"

        Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Yaşar da projenin bir okur yetiştirme projesi olduğunu, Van'da başlayan projenin şu anda 24 ilde 200 okulda 280 öğretmenle devam ettiğini dile getirdi.

        Öğrencilerde okuma sevgisi ve sorumluluğu kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

        "Projedeki öğretmen arkadaşlarla kendi aramızda bir para topladık ve hocamızın adının yaşayacağı bir kütüphane kurduk. Projemizdeki her öğretmenimiz gibi Esra hocamız da okumaya gönül vermiş bir öğretmenimizdi. Onun ismi en güzel bir kütüphaneye yakışır diye düşündük. Esra hocam öğrencilerini çok seven bir öğretmendi. Çok heyecanlıydı. Hocamızın yarım kalan hayalini arkadaşları olarak gerçekleştirmiş olduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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