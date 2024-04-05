Depremde yaşamını yitiren Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

MELİKE KESKİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Demirkol Tanrıverdi'nin kütüphane kurma hayalini meslektaşları gerçeğe dönüştürdü.

Gönüllü öğretmenler arasında yer aldığı Endülüs Okuma Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı ve kültürünün geliştirmesine gönül veren 34 yaşındaki Tanrıverdi, yaşamının son birkaç ayını kütüphane kurma projesi üzerinde çalışarak geçirdi.

Tanrıverdi'nin bu hayali, 6 şubat depreminde Kahramanmaraş'ta 2 çocuğu ve eşiyle enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesiyle yarım kaldı.

Kardeşinin çocuklar okusun düşüncesiyle kendisiyle paylaştığı kütüphane kurma hayali için çok heyecanlı olduğunu aktaran Demirkol, "Hatta ben de çalıştığım kurum yetkilileriyle görüştüm, kütüphane için kitap desteği sağlayacaklarını söylediler. Yani depreme kadar proje ilerliyordu." dedi.

Demirkol, Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar'ın depremden sonra kendisine ulaştığını belirterek, "Kız kardeşimin yapmak istediği, hayalindeki proje yarım kalmıştı. Sağ olsunlar, bu projeyi tamamlamış olduk. Çok iyi bir öğretmen ve anneydi. Hayat dolu, cıvıl cıvıl bir insandı. Şuraya gelip kitap okuyan her bir öğrenciyi, eminim hissedecektir. Böyle güzel, şirin bir kütüphane kuruldu. Çok duygulandık ve diyecek söz bulamıyoruz." ifadesini kullandı.