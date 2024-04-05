Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardından şüphelinin Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi daha yakaladı. Aramalarda toplam 7 kilo 33 gram uyuşturucu ve 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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