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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:44
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendiği bir aracı takibe aldı.

        Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi'nde, peşindeki polisi fark ederek kaçmaya başlayan araç sürücüsü M.İ. kovalamaca sonrası yakalandı.

        Polis, şüphelinin araçtan attığını tespit ettiği 500 gram uyuşturucuyu buldu.

        Ardından şüphelinin Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi daha yakaladı. Aramalarda toplam 7 kilo 33 gram uyuşturucu ve 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.İ. ve G.M. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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