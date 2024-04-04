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        Kadınhanı Belediye Başkanı seçilen Karaca, mazbatasını aldı

        Kadınhanı ilçesinde belediye başkanı seçilen İrfan Karaca, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:15
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        Kadınhanı Belediye Başkanı seçilen Karaca, mazbatasını aldı
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        Kadınhanı ilçesinde belediye başkanı seçilen İrfan Karaca, mazbatasını alarak görevine başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti adayı olan Karaca, mazbatasını alarak belediye hizmet binasına geçti.

        Karaca'nın göreve başladığı törene, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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