Kulu Belediye Başkanı Sertdemir mazbatasını aldı
Kulu ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdurrahim Sertdemir, mazbatasını alarak görevine başladı.
Kulu ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdurrahim Sertdemir, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kulu'dan Cumhur İttifakı adayı olan Abdurrahim Sertdemir, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Havva Yeliz Şensoy'un elinden mazbatasını alarak belediye hizmet binasına geçti.
Burada Murat Ünver tarafından karşılanan Sertdemir, makama geçerek göreve başladı.
Törene, Cumhur ittifakı ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
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