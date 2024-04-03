Konyaspor - Trabzonspor: 1-3
STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 77 Cebrail), Hadebe, Guilherme, Soner (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan, Cicaldau (Dk. 66 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 66 Moreno)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)
GOLLER: Dk. 79 N'Zonzi (Konyaspor) - Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 (Pen) Visca, Dk. 89 Fountas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Hadebe, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - Eren, Uğurcan Çakır, Berat (Trabzonspor)
Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
19'uncu dakikada Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle öne geçti. Meunier'in pasında Trezeguet'in ceza yayı yakınından şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.
23'üncü dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazından serbest vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
39'uncu dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından şutu, üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada Meunier'ın ceza sahası içinde şutunda top, ceza sahasında yatarak müdahale eden Guilherme'nin koluna çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
59'uncu dakikada Visca penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
70'nci dakikada Soner'un uzaktan şutunda top üstten auta çıktı.
79'uncu dakikada Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Ethemi'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında N'Zonzi'nin vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
81'nci dakikada Moreno'nun ortasında ceza sahasındaki Oğulcan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
89'uncu dakikada Trabzonspor, Fountas ile skoru belirledi. Fountas'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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