Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Trabzonspor: 1-3

        STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Trabzonspor: 1-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Medaş Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 77 Cebrail), Hadebe, Guilherme, Soner (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan, Cicaldau (Dk. 66 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 66 Moreno)

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)

        GOLLER: Dk. 79 N'Zonzi (Konyaspor) - Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 (Pen) Visca, Dk. 89 Fountas (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Oğulcan, Hadebe, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - Eren, Uğurcan Çakır, Berat (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

        19'uncu dakikada Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle öne geçti. Meunier'in pasında Trezeguet'in ceza yayı yakınından şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

        23'üncü dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazından serbest vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

        39'uncu dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından şutu, üstten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        55'inci dakikada Meunier'ın ceza sahası içinde şutunda top, ceza sahasında yatarak müdahale eden Guilherme'nin koluna çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

        59'uncu dakikada Visca penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

        70'nci dakikada Soner'un uzaktan şutunda top üstten auta çıktı.

        79'uncu dakikada Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Ethemi'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında N'Zonzi'nin vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.

        81'nci dakikada Moreno'nun ortasında ceza sahasındaki Oğulcan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

        89'uncu dakikada Trabzonspor, Fountas ile skoru belirledi. Fountas'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu mazbatasını aldı
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu mazbatasını aldı
        Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi
        Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi
        Beyşehir'de mantar üreticileriyle buluşma
        Beyşehir'de mantar üreticileriyle buluşma
        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen Beyşehir'e elma bahçesini gezdi
        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen Beyşehir'e elma bahçesini gezdi