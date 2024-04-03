Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Pepe
Gol: Dk. 19 Trezeguet (Trabzonspor)
KONYA
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