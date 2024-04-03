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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:39
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Pepe

        Gol: Dk. 19 Trezeguet (Trabzonspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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