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        Hüyük ilçesinde çiftçilere ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Çilek'ten sonra organik böğürtlen bahçelerinin de sayısı giderek artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:55
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        Hüyük ilçesinde çiftçilere ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Çilek'ten sonra organik böğürtlen bahçelerinin de sayısı giderek artıyor.

        Hüyük ilçesinde yaygın üretilen organik çilekten sonra, "Konya'mızda böğürtlen bahçeleri çoğalıyor, organik tarımla taçlanıyor" Projesi kapsamında çiftçilere şimdi de 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı.

        Projesi kapsamında üreticilere ayrıca 42 bidon sıvı organik gübre dağıtımı yapıldı.

        Dağıtım törenine katılan İlçe Tarım Müdürü Mevlut Sarı, "Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar dileriz." dedi.

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