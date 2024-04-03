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        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık: Kuma gelmeyi reddetti

        KONYA'da evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in (26) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sevgilisi Ali Erensoy (51), ''Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:50
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        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık: Kuma gelmeyi reddetti
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        KONYA'da evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in (26) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sevgilisi Ali Erensoy (51), ''Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben, onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim" dedi.

        Olay, geçen yıl 19 Mart'ta gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşenur Bedel'i evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Bedel, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan dini nikahla birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası Elif Erensoy'u gözaltına aldı. 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        GÜVENLİK KAMERASININ FİŞİ ÇEKİLMİŞ

        Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı, 16 Şubat'ta görülen davanın duruşmasında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcılığın, mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı. Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi.

        Yeni yapılan duruşmada ise sanıklardan Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy, ''1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var" dedi.

        SEVGİLİSİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        Ali Erensoy ise sevgilisi Ayşenur Bedel'in, intihar ettiğini öne sürerek, tahliyesini talep etti. Ali Erensoy, savunmasında olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığına ilişkin olarak, ''Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım. Yani elimde imkan varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur'un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum. Paraysa para verdim. Ayşenur'un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim" dedi.

        Mahkeme heyeti, kararını vermek için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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