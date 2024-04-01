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        Konya'da AK Parti'li Altay başkan seçildi; ilçelerde 16 AK Parti, 5 CHP, 5 YPR, 2 BBP, 1 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 bağımsız aday kazandı

        KONYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:20
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        Konya'da AK Parti'li Altay başkan seçildi; ilçelerde 16 AK Parti, 5 CHP, 5 YPR, 2 BBP, 1 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 bağımsız aday kazandı
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        KONYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden başkan seçildi. İlçelerde ise AK Parti 16, CHP 5, YPR 5, BBP 2, MHP 1 belediye kazanırken, 1 ilçeyi de bağımsız aday kazandı.

        ​Konya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre,  mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.  Ahırlı'da İYİ Parti'den Ali Üzlük, Akören'de MHP'den İsmail Arslan, Akşehir'de CHP'den Ahmet Nuri Köksal, Altınekin'de YPR'den Fatih Orhan, Beyşehir'de AK Parti'den Adil Bayındır, Bozkır'da BBP'den Nazif Karabulut, Cihanbeyli'de CHP'den Fırat Kızılkaya, Çeltik'te AK Parti'den Ali Meşe, Çumra'da YRP'den Mehmet Aydın, Derbent'te AK Parti'den Hüseyin Ayten, Derebucak'da AK Parti'den Ahmet Kısa, Doğanhisar'da YPR'den Ali Öztoklu, Emirgazi'de YPR'den Mesut Mertcan, Ereğli'de CHP'den Ümit Akpınar, Güneysınır'da AK Parti'den Ahmet Demir, Hadim'de AK Parti'den Mehmet Çetiner, Halkapınar'da BBP'den Mehmet Vardar, Hüyük'de Bağımsız Sadık Sefer, Ilgın'da AK Parti'den Ömer Apil, Kadınhanı'da AK Parti'den İrfan Karaca, Karapınar'da AK Parti'den İbrahim Önal, Karatay'da AK Parti'den Hasan Kılca, Kulu'da AK Parti'den Abdurrahim Sertdemir, Meram'da AK Parti'den Mustafa Kavuş, Sarayönü'nde AK Parti'den Nazif Solak, Selçuklu'da AK Parti'den Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir'de CHP'den Hasan Ustaoğlu, Taşkent'te AK Parti'den Mehmet Acar, Tuzlukçu'da CHP'den Nurettin Akbuğa, Yalıhüyük'de YPR'den Mehmet Ali Yılmaz, Yunak'da AK Parti'den Subhan Günaltay, seçimin galibi oldu.

        UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR? 

        Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta eğitimi Konya'da tamamlayan Altay, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.  29 Mart 2009- 03 Mayıs 2018 tarihleri arasında Selçuklu Belediye Başkanlığı yaptı.

        Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi. Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi. Ekim 2023 tarihinde görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürüyor. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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