Konya'da AK Parti'li Altay başkan seçildi; ilçelerde 16 AK Parti, 5 CHP, 5 YPR, 2 BBP, 1 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 bağımsız aday kazandı

KONYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeniden başkan seçildi. İlçelerde ise AK Parti 16, CHP 5, YPR 5, BBP 2, MHP 1 belediye kazanırken, 1 ilçeyi de bağımsız aday kazandı.

​Konya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahırlı'da İYİ Parti'den Ali Üzlük, Akören'de MHP'den İsmail Arslan, Akşehir'de CHP'den Ahmet Nuri Köksal, Altınekin'de YPR'den Fatih Orhan, Beyşehir'de AK Parti'den Adil Bayındır, Bozkır'da BBP'den Nazif Karabulut, Cihanbeyli'de CHP'den Fırat Kızılkaya, Çeltik'te AK Parti'den Ali Meşe, Çumra'da YRP'den Mehmet Aydın, Derbent'te AK Parti'den Hüseyin Ayten, Derebucak'da AK Parti'den Ahmet Kısa, Doğanhisar'da YPR'den Ali Öztoklu, Emirgazi'de YPR'den Mesut Mertcan, Ereğli'de CHP'den Ümit Akpınar, Güneysınır'da AK Parti'den Ahmet Demir, Hadim'de AK Parti'den Mehmet Çetiner, Halkapınar'da BBP'den Mehmet Vardar, Hüyük'de Bağımsız Sadık Sefer, Ilgın'da AK Parti'den Ömer Apil, Kadınhanı'da AK Parti'den İrfan Karaca, Karapınar'da AK Parti'den İbrahim Önal, Karatay'da AK Parti'den Hasan Kılca, Kulu'da AK Parti'den Abdurrahim Sertdemir, Meram'da AK Parti'den Mustafa Kavuş, Sarayönü'nde AK Parti'den Nazif Solak, Selçuklu'da AK Parti'den Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir'de CHP'den Hasan Ustaoğlu, Taşkent'te AK Parti'den Mehmet Acar, Tuzlukçu'da CHP'den Nurettin Akbuğa, Yalıhüyük'de YPR'den Mehmet Ali Yılmaz, Yunak'da AK Parti'den Subhan Günaltay, seçimin galibi oldu.