Konya ve çevre illerde vatandaşlar sandık başında
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklara gitti.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklara gitti.
Konya'da seçmenler, yerel seçimlerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy vereceği okullara geldi.
Kentte 1 milyon 649 bin 704 seçmen, 5365 sandıkta oy kullanacak.
Karaman'da 714 sandıkta 189 bin 902 seçmenin, Aksaray'da 245 bin 874 seçmenin, Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
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