Avukata silahlı saldırı şüphelileri trafikte kavga izlenimi vermek istemiş

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Avukat Aydın Ceylan’a (37) silahlı saldırı düzenledikten 9 gün sonra Mersin’de yakalanıp dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Aziz Uzunkaya (20), “Biz avukatı dövmeye gittik. Hatta trafikte tartışma süsü vermek için takip ettik. Otomobilden indiğimde elime silah verdiler. Uyuşturucunun etkisindeydim” dediği öğrenildi.

Olay, 20 Mart saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı. Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek Aydın Ceylan’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelenince konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi.