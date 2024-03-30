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        Konya'da tırın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:33
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        Konya'da tırın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Tır sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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