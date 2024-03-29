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        Erbakan: İktidar 3 şartı yerine getirsin, İstanbul adayımızı çekelim (2)

        MİLLİGÖRÜŞ BİRİSİNE KAZANDIRMAK VEYA KAYBETTİRMEK İÇİN SEÇİME GİRMEZYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'daki programının ardından Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:10
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        Erbakan: İktidar 3 şartı yerine getirsin, İstanbul adayımızı çekelim (2)
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        MİLLİGÖRÜŞ BİRİSİNE KAZANDIRMAK VEYA KAYBETTİRMEK İÇİN SEÇİME GİRMEZ

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya’daki programının ardından Konya’ya geldi. Erbakan, burada Hükümet Meydanı’nda, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Partililere seslenen Erbakan, Türkiye genelinde parti üye sayılarının arttığını ve iktidara yürüdüklerini söyledi. İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Fatih Erbakan “İşi, gücü, iftira ve algı operasyonu olan troller diyorlar ‘Yeniden Refah Partisi İstanbul'da adayını çeksin.’ Nedenmiş? 'CHP'ye kazandırıyor.' Ya böyle bir mantık olur mu, Allah aşkına? O zaman, sizin bu mantığınızda Kandil'le iş birliği yapan DEM Parti de İstanbul'da size kazandırmak için seçimlere girdi. Böyle mantık mı olur? O zaman siz de DEM Parti ile Kandil ile iş birliği mi yapmış oluyorsunuz? Milli görüş hiçbir zaman birisine kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmez. Biz Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'u, rantçı belediyecilikten de heykelci belediyecilikten de kurtaralım, koruyalım, ahlaklı belediyecilikte, Milli Görüş belediyeciliğiyle buluşturalım diye seçime giriyoruz. Kimse kazansız veya kaybetsin diye değil. İnşallah Allah'ın izniyle 1994’te SHP'den Refah Partisi'yle aldık. 2024’te CHP’den Yeniden Refah Partisiyle alacağız inşallah. Bazılarını da çıkarmışlar. Bazı zavallı tipler, ‘Erbakan hoca olsaydı Cumhur İttifakı lehine çekilir de adayını geri çeker ve aday çıkarmazdı diyor’ ya, Erbakan hocayı bize mi öğretiyorsunuz? Bre gafiller. Erbakan hoca ne diyordu? 'Bir beldede, bir şehirde, iki Milli Görüşçü varsa, biri aday olacak, diğeri de ona oy verecek' diyordu. Hangi hocadan bahsediyorsunuz? Hatta daha da ileriye götürüyordu. Diyordu ki; 'Bir şehirde bir tek Milli Görüşçü olsa bile, hak davayı temsil için sancağı yere düşürmeyecek, tek başına aday olacak, kendi kendisine de oy verecek' diyordu. Erbakan hocanın 42 senelik siyasi mücadelesinde bir başka parti lehine adayını çektiğini gördünüz mü? Hangi Milli Görüş’ten, hangi Erbakan hocadan bahsediyorsunuz?” dedi.

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