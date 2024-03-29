İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Konya'da tepki gösterildi

Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mevlana Meydanı'nda toplanan Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, ellerinde bayrak ve dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, 7 Ekim 2023'ün üzerinden 6 ay geçtiğini söyledi.

Gazzelilerin destansı direnişinin sürdüğünü aktaran Ceylan, "Çok zorlanıyorlar. Sadece düşmanları ile değil açlık, susuzluk ve yoksullukla da mücadele ediyorlar. Elhamdülillah yılmadılar, yılmıyorlar. Mallardan ve canlardan eksiltmeyle imtihan edildiklerine imanla ve Allah'ın yardımının yakın olduğuna inançla, ölseler de cennette, öldürseler de cennete olduklarının bilincini yaşayarak düşmana korku salmaya devam ediyorlar." diye konuştu.