Kadınlar ve erkekler Hokey5s Türkiye Şampiyonası

Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların sporcu havuzunu genişletmek için düzenlenen müsabakalara erkeklerde 9, kadınlarda ise 10 takım katıldı.

Erkekler finalinde Konya İl Karması, Diyarbakır İl Karması'nı 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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