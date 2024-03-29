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        Konya'da Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanları seçimlerde destek istedi

        Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:18
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        Konya'da Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanları seçimlerde destek istedi
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        Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

        Cuma namazı sonrası Kapu Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Yarın itibariyle son çalışmaları yapacaklarını aktaran Angı, "Pazar günü de inşallah kıymetli hemşehrilerimizin sandıkta neticelerini belirleyeceği güzel bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hareketi, yerel belediyecilikte markalaşmış Konya modelinin kıymetli belediye başkanlarımızca şehrimize kazandırdığı bu büyük hizmetleri devam ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da görev süresi boyunca Konya için canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Konya'ya 6 yıldır hizmet ettiklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Elhamdülillah çok yoğun ve güzel bir çalışma döneminin sonuna geldik. Tüm Konyalılara 42 bin kilometrekarelik alanda bize gösterdikleri sevgi, muhabbet ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Artık seçime gidiyoruz. Pazar günü sandık ve irade milletimizin olacak. Konyalılar sandıkla her buluştuğunda Cumhur İttifakı’na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oranda destek verdi. Bu seçimde de Konya’nın ferasetine inanıyoruz."

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Konya'yı ilçeleriyle birlikte en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, gönül rahatlığıyla başı dik destek istediklerini söyledi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 2019 yılından beri hiç tatil yapmadan çalıştıklarının vurgulayarak, "Sadece seçim döneminde değil, gece gündüz hizmet üretmeye gayret ettik. İnşallah aynı gayretle, aynı heyecanla çalışmamıza devam edeceğiz."dedi.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını, Konya'da güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

        Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da konuşmasında vatandaşlardan destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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