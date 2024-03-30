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        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

        Konya'da, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 19:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:26
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        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
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        Konya'da, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı.

        Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde 19 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın (39), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Taşkın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Taşkın'ın araç kullandığı sırada epilepsi nöbetinin tuttuğunu ve sonrasında olanları hatırlamadığını söylediği bildirildi.

        Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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