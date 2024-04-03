Satranç tarihindeki en genç GM’ler arasına giren 12 yaşındaki (12 yaş 9 ay 30 gün) Yağız Kaan Erdoğmuş, şu anda Uluslararası Satranç Federasyon (FIDE) sıralamasına göre ‘Dünyanın En Genç GM’si oldu. GM Erdoğmuş, böylece Türkiye’nin de ‘En Genç Büyükustası’ unvanına sahip oldu.

DHA'da yer alan habere göre satranca başladığı günden bugüne kadar büyük bir performans gösteren ve dünyanın ilgiyle takip ettiği başarılı satranç sporcusu Erdoğmuş, 11 yaşında ‘Dünyanın En Genç Uluslararası Ustası (International Master -IM)’ unvanına sahip sporcusu olmayı da başarmıştı.

DÜNYANIN EN GENÇ USTALARI ARASINDA

GM Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri sıralamasında da 4’üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM’si sıralamasında ABD’li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra’yı Ukrayna’dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan’dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye’den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti.

Türkiye’de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16’ya ulaştı.

TÜRKİYE'DE SATRANÇTA 16 BÜYÜKUSTA VAR

Türkiye’de 2012 yılına kadar 5 olan GM sayısı 2012 yılından itibaren 16’ya ulaştı. GM Emre Can, GM Kıvanç Haznedaroğlu, GM Barış Esen, GM Dragan Solak, GM Cemil Agamaliyev, GM Alexander Ipatov, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Batuhan Daştan, GM Burak Fırat, GM Mert Erdoğdu, GM Cemil Can Ali Marandi, GM Mert Yılmazyerli, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş.

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TSF BAŞKANI GÜLKIZ TULAY: "SATRANCIN TÜRK YILDIZLARI BİZİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Yağız Kaan Erdoğmuş'un 12 yaşında 'Dünyanın En Genç Büyükustası' olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyerek, "Yağız Kaan Erdoğmuş'u bu müthiş performansından dolayı kutluyorum. Başarılı milli sporcumuz bu başarıya inanılmaz disiplinli olması ve çok çalışmasıyla ulaştı. Her zaman yanında olan, büyük emek sarf eden ailesini de canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Tulay, "Satrancın Türk yıldızları bizi gururlandırmaya devam ediyor. Alt yapıdan gelen gençlerle geleceğe daha güvenle ve gururla bakıyoruz. Türkiye genç ustalarıyla dünya satrancına damga vurmaya hazırlanıyor. Genç GM'lerimiz çocuklarımıza ilham veriyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Türk satrancının geleceği bu yıldızlarla daha parlak olacak buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.