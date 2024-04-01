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        Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulundu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesindeki ağacın dallarını budamaya giden kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:37
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        Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulundu
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesindeki ağacın dallarını budamaya giden kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı öğrenilen 65 yaşındaki Lütfi K'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan yakınları, Lütfi K'yi bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar halde buldu.

        İhbar üzerine adrese 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Lütfi K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Lütfi K'nin cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Lütfi K'nin ağaç budarken çıktığı merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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