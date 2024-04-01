Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı öğrenilen 65 yaşındaki Lütfi K'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan yakınları, Lütfi K'yi bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar halde buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.