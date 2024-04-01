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        Bozkır'da üniversite öğrencileri ramazan kolisi dağıttı

        Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencileri Bozkır ilçesi Soğucak Mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:32
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        Bozkır'da üniversite öğrencileri ramazan kolisi dağıttı
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        Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencileri Bozkır ilçesi Soğucak Mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı.

        Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencilerinden Hasan Hüseyin Kolsuz, yardımseverlerin desteği ile hazırlanan ve içinde temel gıda maddeleri bulunan 30 kolinin teslim edildiğini söyledi.

        Kolsuz, "Arkadaşlarımızla derste edindiğimiz bilgiler ışığında bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Ramazan ayında olmamız sebebiyle böyle bir projenin daha uygun olacağına karar verdik. Hayırseverlerin destekleriyle ramazan kolisi dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma yardım etmeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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