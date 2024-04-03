Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi "Vaha" 3,5 milyon paneli yönetiyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY / FUAT KABAKCI - Görüntüsü dolayısıyla "Vaha" olarak isimlendirilen Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan santralin işletilmesi amacıyla bir çok teknik altyapı ve dijital araçlarla donatılan bina, fütürist tasarımıyla dikkati çekiyor.

Dış yüzeyi 4 farklı güneş paneli tasarımından esinlenerek oluşturulan örtü materyalleriyle binanın iç kısmının aşırı ısınması önlenirken, estetik ve modern bir görünüş sergileniyor.

Kentin sahip olduğu bitki örtüsü dikkate alınarak tasarlanan SCADA Merkezi'nin iç bahçesi ise yenilenebilir enerji ve doğanın uyum içinde olduğu bir atmosfer sunuyor. Güneş santralinin beyni olarak faaliyet gösteren ve görüntüsü dolayısıyla "Vaha" olarak isimlendirilen SCADA Merkezi, santraldeki 3,5 milyondan fazla güneş panelinin elektrik üretim verilerini anlık olarak takip ederek, analiz ediyor. SCADA Merkezi, tasarımıyla Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefinde güneş enerjisine ilginin artmasına katkı sunuyor.

- Güneş santrali Türkiye'nin tamamını temsil ediyor Kalyon Enerji Yatırımları Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, enerji santralleri, rafineri, petrokimya tesisleri ve benzeri büyük tesislerin stratejik önemi sebebiyle özel ve merkezi kontrol odaları tarafından yönetildiğini belirterek, "Güneş enerjisi santralleri işletim tarafında çok sofistike olmamasına rağmen, Kalyon yönetimi olarak en başından beri hem stratejik anlamı ve önemi hem de büyüklüğü sebebiyle merkezi bir kontrol binasını kesinlikle hak eden bir santral olduğunu düşündük." dedi.

Duman, SCADA Merkezi'nin ihtişamlı, sürdürülebilir ve teknolojik özellikleri barındıran bir bina olarak tasarlandığına dikkati çekerek, 1350 megavat kurulu güçteki santralin merkezi bir kontrol binasından yönetilmesi gerekliliğini göz önünde bulundurduklarını söyledi. Duman, "Bu tesis, dünyada 5 büyük tesisten biri. Santral, Kalyon'u değil Türkiye'nin tamamını temsil ediyor. Bu, sektörde Türkiye'nin sembol bir santrali olacak. SCADA Merkezi'nin bu stratejik önemi temsil eden ikonik bir yapı olması gerekiyordu." değerlendirmesini yaptı.

- Merkez tasarlanırken, çevresel, teknolojik ve estetik kaygılar gözetildi Söz konusu merkezin, teknoloji kampüsü olarak da faaliyet göstereceğine işaret eden Duman, "Güneş enerji sistemlerinin görülebileceği, deneyimleyebileceği bir yer de olsun istedik. Sektöre ve bu alanda eğitim gören öğrencilere özellikle böyle de bir katkımız olsun istedik. Dolayısıyla yapıyı tasarlarken hem estetik kaygılar hem çevresel kaygılar, hem de bu tür teknolojik ve fonksiyonel kaygıları gözettik." diye konuştu. Duman, Caner-Begüm Bilgin çiftinin tasarımı olan merkezin 65 proje arasından seçildiğini ve inşaatın 2023'te tamamlandığını söyledi.

- "Vaha" elektrik ihtiyacını kendi karşılıyor Merkezin "sıfır atık" esasıyla tasarlandığını ve enerjisinin tamamen güneşten karşılandığını ifade eden Duman, şunları kaydetti: "Binanın iç elektrik tüketimi üzerine koyduğumuz güneş panellerinden sağlanıyor. Toplamda 113 kilovat pik, 400 vatlık panellerden oluşan bir kurulu şebekeden bağımsız sistemimiz var. Bu sistemde sadece binanın enerjisini değil, aynı zamanda oradaki başka tüketim noktalarımızın enerjisini de kapasitenin izin verdiği oranda sağlamaya çalışıyoruz."

Duman, "enerji kampüsü" olarak tasarlanan binanın yönetim, bakım-onarım, işletme ve operasyon kısımlarından oluştuğuna işaret ederek, binada ayrıca sanal gerçeklikle santral turları düzenleyeceklerini anlattı. Fiziki olarak çok sayıda ziyaret talebi aldıklarını aktaran Duman, "Binaya okullardan, teknik liselerden, üniversitelerden çok fazla talep var. İran'dan ABD'ye, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden merkezi ziyaret talebi var. Sistemimizi hazır hale getirip, ziyaretçi başvurularını almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.