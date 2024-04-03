Beyşehir'de mantar üreticileriyle buluşma
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, bu kapsamda beraberinde teknik personellerle ilçede mantar üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.
Özver, üreticileri ziyaret ederek, sahada kontroller gerçekleştirdi.
Mantar yetiştiricilerine ziyaretlerde tarımsal desteklemeler konularında da bilgi verilirken, pazarlama üzerine de bilgi alışverişinde bulunuldu.
Özver ayrıca üreticilere, üretim alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kurumdan teknik destek alabilecekleri hatırlatmasında da bulundu.
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