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        Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi

        Konya'da şüphe üzerine durdurulan 3 tırda toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:42
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        Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi
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        Konya'da şüphe üzerine durdurulan 3 tırda toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Ankara KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli'de suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

        İstihbari çalışmalar sonunda 3 tırda yapılan aramada toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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