Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 76 Cebrail Karayel), Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau (Dk. 65 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 65 Moreno)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Enis Bardhi, Trezeguet (Dk. 73 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)
Goller: Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 Visca (penaltıdan), Dk. 88 Fountas (Trabzonspor), Dk. 79 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Oğulcan Ülgün, Dk. 74 Hadebe, Dk. 90+4 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Eren Elmalı, Dk. 54 Uğurcan Çakır, Dk. 63 Berat Özdemir (Trabzonspor)
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