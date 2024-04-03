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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:51
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 76 Cebrail Karayel), Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau (Dk. 65 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 65 Moreno)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Enis Bardhi, Trezeguet (Dk. 73 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)

        Goller: Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 Visca (penaltıdan), Dk. 88 Fountas (Trabzonspor), Dk. 79 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 47 Oğulcan Ülgün, Dk. 74 Hadebe, Dk. 90+4 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Eren Elmalı, Dk. 54 Uğurcan Çakır, Dk. 63 Berat Özdemir (Trabzonspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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