Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde üçüncülük hedefi için kazandıklarından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin ligde üçüncülük olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.

Maç içinde rakibe çok fazla fırsat vermediklerinin altını çizen Avcı, "İkinci yarıda yakaladığımız penaltı ile farkı 2'ye çıkardık. Rakip artık tamamen riskleri aldı. Kenar ortalar yaptı. Pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık. Son bölümde top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Tamamen bir beşliye döndük. 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Sonra Fountas oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Üçüncülük hedefi doğrultusunda kazandığımız için son derece mutluyuz. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Avcı, maç başında oyuncularının protestosuna ilişkin soruya da "Abdullah hoca ve ekibi bu zamana kadar oyunun içinde kalıp, oyunu ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç böyle devam edecek. Bütün yaşanan olaylarla ilgili bunu söylüyorum ama hiçbir şekilde bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar. Dillerini, üsluplarını değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak." cevabını verdi.