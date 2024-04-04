Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedeflerinin lig üçüncülüğü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Milli takım arası, 17 günlük bir aradan sonra oynanan maç. Her şeyden önce bir kere oyunu özlemişiz. Oyunu konuşup, oyunun içinde kalmayı, oyunu geliştirmeyi, oyuncuyu geliştirmeyi, saha içinde kalmaya ben ve ekibim devam ediyor olacağız. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü. Bunun için sonuna kadar sağlıklı bir şekilde mücadele ediyoruz. Özellikle oyuncuların son iki haftalık süreçte sadece biz değil tabii, Türk futbolunu da yakından süreci, net bir şekilde yaşamış bulunuyoruz. Bunun için de oyuncularımızı net bir şekilde, bunun içinden çıkartıp onların mutlu olduğu alanın saha, sahadaki oyun ve skor alabilmek olduğunu, motivasyon amaçlı bire bir görüşmelerde bunları ifade ettik. Sonra da sahada ne yapacaklarına baktık. Bugün oyuna döndüğümüzde baktığında, Konyaspor hem şehir olarak, hem de futbol kültürü olarak, tarihi olarak çok önemli bir futbol şehri. Bugün belki bulunduğu durum kadro kalitesi, oyun kalitesini göstermiyor, ama buradan da sağlıklı biçimde çıkacaklar diye düşünüyorum. Oyun şöyle başladı; 4’üncü dakika yanlış hatırlamıyorsam iki tane pası atamadık. Karşı karşıya kalabilirdik. Oyundaki üstünlüğümüz son derece sağlıklı biçimde gidiyordu. Sonrasında harika bir vuruş. Oyunun aslında senaryosu böyle birden değişti. Çünkü rakip çok iyi bir geçiş takımıydı. Bundan sonraki süreçte Konyaspor topa daha fazla sahip oldu. Çünkü o sorumluluğu ve geride olduğu için bu riskleri alacaktı. Düzgün ayakları var. Topa da sahip olabiliyorlar. Bizim bu bölümde belki rakibe pozisyon vermedik, ama bu bölümde, rakibi ikinci bölgede de beklerken, baskılarımızı daha sert, sırtında giderek rakibi daha çok geriye püskürtmemiz gereken yerde biraz da bu baskılardan uzak kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız penaltı, rakip artık tamamen riskleri aldığı, kenar ortadan yaptığı pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık orada. Top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Sonra 5-4-1’e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Sonra Fountas oyuna girip, harika bir vuruş yaptı. Bugün itibarıyla bizim için üçüncülük hedef. Kazandığımız için son derece mutluyuz. Konyaspor, iyi bir takım. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. ''

Abdullah Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biraz evvel konuşmamın başında Abdullah Hoca ve ekibi bu zamana kadar ki çok net bilmeniz lazım, oyun ve oyunun içinde kalıp, oyunu geliştirmek ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç bundan sonra böyle devam edecek. Şöyle bir şey var. Bütün yaşanan olaylarla ilgili ve bunu söylüyorum, ama bir hiçbir şekilde, bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları; sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Bu sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar. Dillerimizi değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak. Bu oyunun, bu futbolun güzel ve geliştirmek ve iyileştirme yönü var. Her şartta futbol oynadık. Onun için ben bu tarafından bakıyorum. Bu bizim yaptığımız bir eylem değil.”

TFF'YE ELEŞTİRİ Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren Avcı, ''Bugün şöyle bakabilirim. Biraz evvel yayıncı kuruluşta söyledim. 17 gün sonra maç oynadık. 9 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bir futbol takımı için ritimler açısından, maç oynama açısından, oyundaki devamlılığı sağlamak açısından, sağlıklı bir durum değil. 26 günde iki maç. TFF, rica ediyorum, sezon başı planlamaları yaparken takvimler bunun üzerine dururlarsa bu son derece sağlıklı olur. Bu bir futbol, bizim için de, Konyaspor için de bir başkası için de doğru bir süreçtir. Şimdi 9 gün sonra bir maç daha oynayacağız kendi sahamızda. Dediğim gibi sorumluluk sahibi insanlar, dillerini, üsluplarını değiştirirlerse, bütün paydaşlar bu oyunu güzel faydalanabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

FAHRUDIN OMEROVIC: SAHADAKİ ADALETİN DAHA İYİ OLMASI GEREKİYOR Konyaspor Teknik Direktörü Fahudin Omerovic ise şunları kaydetti: “Son üç hafta hiç kimse futbol konuşmuyor, futbol ikinci planda. Bugün baktığınız zaman, sahada sonuna kadar mücadele eden iki takım vardı. Ama öbür tarafta baktığımız zaman bazı şeyler söylemek zorundayım. Konyaspor camiası, bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Çünkü birinci dakika ve sonuncu dakikaya kadar bizim yanımızda oldu. Oyuncular da sonuna kadar savaştı. Bir şeyleri olumluya doğru çevirmek için pozisyonlarımız vardı. Güzel şeyleri konuşursak futbol adına; güzel goller vardı, iki takımın da mücadelesi güzeldi. Ama öbür tarafta baktığımız zaman biraz daha sahadaki eşitlik, sahadaki adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Futbol ikinci planda. Benim bakışım her zaman olumlu. Burada, yaklaşık takımla beraber 2 aydır beraberiz. Sahadaki bütün gücümle bildiğim şeyleri sahada yapıyorum. Bu akşam da böyle oldu diyebilirim. Zaten bütün bu maçlara baktığımız zaman bazen şanssızlıklar oldu, bazen hatalar oldu diyelim. Ama bugünkü maç biraz daha farklı bir maç oldu. Çünkü uzun zamandır futbol konuşulmuyor.”