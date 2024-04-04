Yunak Belediye Başkanı Günaltay mazbatasını aldı

Törene, Günaltay'ın eşi Fatma Günaltay ile Cumhur ittifakı ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Günaltay, "Bize oy versin, vermesin herkesi kucaklayacağız. Herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız. Toplumun her kesimiyle birlikteyiz. İnşallah, birlikte yöneteceğiz."diye konuştu.

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