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        Hüyük'te Belediye Başkanı seçilen Sefer, mazbatasını aldı

        Hüyük ilçesinde belediye başkanı seçilen Sadık Sefer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:50
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        Hüyük'te Belediye Başkanı seçilen Sefer, mazbatasını aldı
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        Hüyük ilçesinde belediye başkanı seçilen Sadık Sefer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Hüyük'te bağımsız aday olan Sefer, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak belediye hizmet binasına geçti.

        Göreve başlayan Sefer, 1989 ile 1994 yılında belediye başkanlığı yapmıştı.

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