Hüyük'te Belediye Başkanı seçilen Sefer, mazbatasını aldı
Hüyük ilçesinde belediye başkanı seçilen Sadık Sefer, mazbatasını alarak görevine başladı.
Hüyük ilçesinde belediye başkanı seçilen Sadık Sefer, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Hüyük'te bağımsız aday olan Sefer, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak belediye hizmet binasına geçti.
Göreve başlayan Sefer, 1989 ile 1994 yılında belediye başkanlığı yapmıştı.
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