Konya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Daha sonra harekete geçen katılımcılar, Mevlana Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Simit, hurma ve suyla yapılan iftar sonrası Gazze'den gelen Fatih Hammad'ın imamlığında topluluk akşam namazını cemaat halinde kıldı.

Turhan, Filistinlilerin 181 gündür mücadele ettiğini belirterek, "Cihat eden Gazzeli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu göstermek için Konya'mızda toplanmış bulunuyoruz. Allah kardeşlerimize zafer nasip etisin." dedi.

Kültür Park'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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