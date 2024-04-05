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        Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, mazbatasını aldı

        Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:28
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        Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, mazbatasını aldı
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        Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, görevine başladı.

        Aydın, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

        Belediye hizmet binasına geçen Aydın, görevi devraldığı Recep Candan'a gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Aydın, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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