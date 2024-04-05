Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, mazbatasını aldı

Aydın, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Belediye hizmet binasına geçen Aydın, görevi devraldığı Recep Candan'a gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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