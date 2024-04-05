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        Beyşehir'de kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

        Beyşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:36
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        Beyşehir'de kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
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        Beyşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BZ 783 plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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