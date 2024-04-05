Beyşehir'de kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Beyşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Beyşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BZ 783 plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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