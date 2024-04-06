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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı

        Konya'nın Derbent ilçesinde Beyşehir çıkışı Süleyman Mahallesi'nde iki araç çarpıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:18
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
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        Konya’nın Derbent ilçesinde Beyşehir çıkışı Süleyman Mahallesi'nde iki araç çarpıştı.

        42 ZV 824 ile 42 BC 811 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa K.(94), Mustafa K. (62) , Mehmet K. (59) yaşamını yitirdi. Sürücü Yakup G. (22) ve Ahmet K. (32) ise yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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