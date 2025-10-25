Yunak'ta ortaokul öğrencileri Gazze'li çocuklar için kermes düzenledi
Yunak İnönü Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara yardım amacıyla kermes düzenledi.
Yunak İnönü Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara yardım amacıyla kermes düzenledi.
Yunak İnönü Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı "Kardeş Eli Gazze'ye Uzanıyor" kermesinde, hazırlanan yiyecek ve el emeği ürünler okul bahçesinde satışa sunuldu.
Etkinliğe öğretmenler ve veliler de destek verdi.
Kermesten elde edilecek gelir, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.
Kermes sonunda katılımcılar, öğrencilerin emekleriyle hazırladığı ürünlerden alışveriş yaparak kampanyaya katkıda bulundu
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, öğrencileri ve öğretmenleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.