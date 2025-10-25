Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
M.K'nin evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
