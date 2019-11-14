Beyşehir’de hareketli yaşam yürüyüşü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında hareketli yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Anıt Meydanı’nda başladı, Antalya güzergahı istikametinden devam ederek Öğretmenevi önünde sona erdi. Yürüyüşte katılımcılar diyabet hastalığının önlenmesi için yaşam boyu spor ve yürüyüş yapmanın önemine vurgu yapan ve içeriklerin yer aldığı dövizleri ellerinde taşıdı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir yaptığı açıklamada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla düzenledikleri sağlıklı ve hareketli yaşam yürüyüşü organizasyonuna Beyşehir Kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İşletme Fakültesi gibi kamu kurumlarının sağladığı destek ve katkılarla yoğun bir katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Kendir, “Yaklaşık bin kişilik bir katılımla yapılan bu yürüyüşe ilçe protokolümüz, daire amirlerimiz, gençlerimiz, personellerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Kendir, sağlıklı yaşam için yapılan yürüyüşün sağlık yönünden birçok faydası olduğunu da belirterek, “Dinlenirken bile kilo vermeyi sağlayacak şekilde metabolizma hızınızı artırır. Yeme isteğinin ve iştahın kontrol edilmesine yardımcı olur. Enerji verir, kandaki kolestrol seviyesini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür, şeker hastalığını kontrol etmeye ve önlemeye destek olur. Göğüs, prostat ve mide bağırsak gibi bazı kanser türlerine karşı riski azaltır. Kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıklar için yardımcı rehabilitasyon sağlar, bağırsakların çalışmasını düzenler. Uyku düzenini destekler, bacak ve kalça bölgesindeki kasların güçlenmesine yardımcı olur. Kemik güçlenmesini sağladığı gibi yaşlı kadınların kaderi gibi gözüken kemik erimesi riskini azaltır. Bu vesile ile sağlığımız için en az günde yarım saat yürüyüş diyoruz” şeklinde konuştu.

KONYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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