Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı KONYA'da,traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Galip Yeşilırmak yönetimindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör, Mehmet Yavuz yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Melek Yavuz ve Ayşe Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Tahsin, Mehmet ve Yağmur Yavuz ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:40 facebook

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