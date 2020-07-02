Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı

'Anneannem ve ben'

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<br>Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA) KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 1 apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.<br>İlçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki 1 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak için karantinanın 7 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Filyasyon ekiplerinin de çalışma başlatıldığı apartman, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN<br>2020-07-02 13:28:07<br>

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