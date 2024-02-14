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        Bozkır Kaymakamı Turan, hayvan pazarı inşaatını ziyaret etti

        Bozkır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi finansmanı ile yapılan hayvan pazarı inşaatı devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:14
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        Bozkır Kaymakamı Turan, hayvan pazarı inşaatını ziyaret etti
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        Bozkır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi finansmanı ile yapılan hayvan pazarı inşaatı devam ediliyor.

        Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ile hayvan pazarı şantiyesinde incelemede bulundu.

        Turan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bozkır ilçemiz için önemli bir eksiklik olan hayvan pazarımız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçemize kazandırılıyor. Hayvan pazarımızın, Bozkır ilçe halkımıza hayırlı olması diliyorum." dedi.

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        Galeri
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        Galeri

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