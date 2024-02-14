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        Konya'da hamile eşini öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Konya'nın Çumra ilçesinde hamile eşini öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:06
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        Konya'da hamile eşini öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde hamile eşini öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis cezası verildi.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer ile taraf avukatları ve maktul Sadife Yüzer'in yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti sanığı "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Ceza, "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıla düşürüldü.

        Sadife Yüzer'in kardeşi Kadir Yıldız, duruşma sonrası gazetecilere, daha önce Yargıtayın sanık hakkında verilen kararı bozduğunu, yeniden yargılamanın sonucunu değiştirmediğini söyledi.

        Sanığın olay günü Sadife Yüzer'i 5 kurşunla öldürdükten sonra tampon yapmasının ve ambulansı aramasının "iyi hal" indirimi gerekçesi sayıldığını aktaran Yıldız, "Bu nasıl bir indirim? Sanığın ifadeleri baştan sona değişken. Devletin adaletine güveniyoruz ama bu bizim için çok acı bir süreç. Annemin şu an mahkemeden bile haberi yok. Biz çok perişan durumdayız. 23 yılda neden ısrar ediliyor anlamıyoruz." diye konuştu.

        Yıldız, sürecin takipçisi olacaklarını, karara yeniden itiraz edeceklerini bildirdi.

        - Olay ve dava süreci

        Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmış, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

        Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.

        Yerel mahkeme sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanığa "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, bu cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 23 yıla düşürmüştü.

        Kararın ardından dosya Yargıtay tarafından incelenmiş, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'in cinayeti "haksız tahrik" hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek Yüzer'in yeniden yargılanması için dosyayı Bölge Adliye Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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