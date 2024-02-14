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        Konya'da sağanak etkili oldu

        Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:41
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        Konya'da sağanak etkili oldu
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        Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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