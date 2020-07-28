Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Konya’nın Ahırlı ilçesinde tarlada çıkan yangında traktörünü kurtarmaya çalışan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akkise Mahallesi Datça Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ekinlik iki alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, yangından traktörünü kurtarmaya çalışan Ramazan Özbek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Ramazan Özbek’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.