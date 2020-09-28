Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/ EREĞLİ, (Konya) (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey´i (28) pompalı tüfekle öldüren T.A., Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalandı.

Olay, 26 Eylül´de Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Şahin Akbey´in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen T.A., iddiaya göre pompalı tüfekle ateş etti. Akbey, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Akbey, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırgan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ereğli polisi, şüphelinin ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. T.A., dün yapılan operasyonda Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan T.A., Bor Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2020-09-28 11:23:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.