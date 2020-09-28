Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de yakalandı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ, (Konya) (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey´i (28) pompalı tüfekle öldüren T.A., Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalandı.
Olay, 26 Eylül´de Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Şahin Akbey´in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen T.A., iddiaya göre pompalı tüfekle ateş etti. Akbey, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Akbey, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaçan saldırgan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ereğli polisi, şüphelinin ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. T.A., dün yapılan operasyonda Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan T.A., Bor Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2020-09-28 11:23:25
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