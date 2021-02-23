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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kompen’den dev yatırım

İHA

Kompen’den dev yatırım

Nüfusun ve sanayinin giderek arttığı günümüzde geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Bera Holding’in kuruluşu olan Kompen’in Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan fabrika binasına uygulanarak faaliyete geçti.
Konu ile ilgili bilgi veren Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir fabrikanın çatısında yaklaşık 11 bin metrekare alanın panel ve kablo alanı olarak kullanıldığını belirterek toplamda 4bin 672 adet panel montajı gerçekleştirildiğini söyledi.

Üretim fazlası satılacak
1500 kW olarak gücün kurulduğunu ifade eden Küçükşehir, fabrikanın yıllık elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 25’inin GES’ten karşılanacağını ve bu miktarın yıllık 2400 mWh enersine karşılık geldiğini belirtti. Bu yatırımla günümüzdeki rakamlarla yıllık 1.5 milyon TL tasarruf yapmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükşehir, tatil günleri ve bakım dönemlerinde üretilen elektriğin Medaş’a satılacağını söyledi.

Üretim maliyetlerine de yansıyacak
Güneş enerjisinin en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu hatırlatan Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, enerji ihtiyacının sürekli arttığı günümüzde GES’lerin büyük önem kazandığını, ülke ekonomisine katkı ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesi noktasında önemli bir yatırıma imza attıklarını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:
“Güneş enerjisi potansiyeli Avrupa’da İspanya’dan sonra en yüksek değere sahip olan Türkiye’de GES kullanımının artması ülke ekonomimiz için de önemlidir. Geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biri olan GES’in sağladığı avantajlar zamanla üretim maliyetlerine de yansıyacaktır.”

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